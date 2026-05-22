Mulher fica gravemente ferida após colisão entre moto e caminhão-caçamba

Por Folha do Sul

Publicada em 22/05/2026 às 08h40

Uma mulher que não teve a identidade divulgada, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros em estado grave, após a motocicleta Honda CG Titan 150 que estava conduzindo ir para embaixo de um caminhão-caçamba no bairro Barão de Melgaço 2, em Vilhena, na manhã desta quinta-feira, 21.



Segundo uma testemunha, a motociclista estava em sua mão de direção, quando a caçamba, com um reboque transportando um maquinário, invadiu a preferencial. A condutora não teve tempo de frear ou desviar, o levou à colisão frontal que fez a moto ficar embaixo do veículo pesado.



O FOLHA DO SUL ON LINE conversou com o representante da empresa dona dos veículos pesados, e ele disse que foi ao local prestar apoio à vítima. O motorista da firma, que presta serviços na execução de obras, também parou no local e ali permaneceu acompanhando o resgate.



A reportagem segue acompanhando o caso e tentará obter informações atualizadas sobre a situação da acidentada, encaminhada para receber atendimento médico no Hospital Regional de Vilhena.