Deputado Luizinho Goebel convida população para prestigiar a ExpoVilhena 2026

O deputado estadual Luizinho Goebel reforçou o convite para que a população de Vilhena e de toda a região participe da ExpoVilhena 2026, que começa nesta quinta-feira, 21 de maio, e segue até domingo, dia 24, no Parque de Exposições Agrícolas.
Tradicional no Cone Sul de Rondônia, a feira reúne entretenimento, rodeio profissional, parque de diversões, exposições e grandes shows nacionais, movimentando a economia local e atraindo visitantes de vários municípios.
Segundo Luizinho Goebel, a ExpoVilhena representa não apenas um momento de lazer para as famílias, mas também uma importante vitrine para o agronegócio, comércio e fortalecimento da cultura regional.
“Quero convidar toda a população de Vilhena e da nossa região para participar dessa grande festa, que já é tradição no Cone Sul. A ExpoVilhena movimenta nossa economia, valoriza o produtor rural, gera empregos e proporciona momentos de alegria e confraternização para as famílias”, destacou o parlamentar.
A programação musical da feira contará com grandes atrações nacionais. Na quinta-feira (21), sobe ao palco a cantora Simone Mendes. Na sexta-feira (22), será a vez das duplas Hugo & Guilherme e Mayke & Rodrigo. Já no sábado (23), o público acompanhará os shows de Gusttavo Lima e Boy Munhoz. O encerramento, no domingo (24), ficará por conta do Ministério Vozes ao Alto.
Com entrada gratuita para a pista, a expectativa é de grande público durante os quatro dias de evento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!