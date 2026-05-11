Homem é encontrado morto dentro de casa com marcas de pauladas e facadas

Por Folha do Sul

Publicada em 11/05/2026 às 13h30

Um homem ainda não identificado, aparentando pouco mais de 30 anos, foi encontrado com o rosto desfigurado e várias facadas pelo corpo na manhã desta segunda-feira, 11, em um trecho da avenida Perimetral, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.



Segundo as primeiras informações, uma equipe do Corpo de Bombeiros constatou o óbito da vítima, encontrada dentro da casa de uma mulher, que havia saído ontem à noite e, ao retornar pela manhã, encontrou o cadáver.



Ainda não há pistas sobre a autoria ou a motivação do homicídio. Viaturas dos Bombeiros, da PM e da POLITEC estão no local colhendo elementos para embasar as investigações.