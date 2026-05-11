Wanderley Brito defende fortalecimento da Área de Livre Comércio e infraestrutura para Guajará-Mirim

Por assessoria

Publicada em 11/05/2026 às 13h50

O ex-vereador Wanderley Brito segue fortalecendo sua pré-candidatura a deputado federal pelo MDB com visitas e articulações políticas nas cidades de Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Porto Velho. Com forte atuação junto às bases eleitorais da região da Pérola do Mamoré, Wanderley afirma que uma de suas principais bandeiras será a transformação econômica de Guajará-Mirim por meio do fortalecimento da Área de Livre Comércio.

Segundo o pré-candidato, a construção da Ponte Binacional Brasil/Bolívia abrirá uma nova perspectiva econômica para a região, tornando Guajará-Mirim uma importante rota estratégica do comércio internacional.

Ponte Binacional pode transformar economia da Pérola do Mamoré

Durante encontros com lideranças políticas, empresários e moradores, Wanderley Brito destacou que a cidade precisa se preparar para um novo momento econômico, com investimentos em infraestrutura, tecnologia e modernização urbana.

“O município terá um papel importante no comércio internacional. Com a ponte, Guajará-Mirim poderá crescer economicamente, gerar empregos e atrair novos investimentos. Mas para isso precisamos preparar a cidade”, afirmou.

De acordo com Wanderley, um dos maiores desafios atualmente é a falta de infraestrutura básica no município. Ele citou problemas históricos relacionados ao abastecimento de água e à ausência de rede de esgotamento sanitário.

Infraestrutura e tecnologia estão entre prioridades

O pré-candidato do MDB defende investimentos federais para modernizar Guajará-Mirim e fortalecer a Área de Livre Comércio, evitando que a região continue apenas como ponto burocrático de circulação fiscal de mercadorias.

“Vamos dar um boom de tecnologia na cidade, pois não podemos ficar sendo apenas uma Área de Livre Comércio onde, muitas vezes, as mercadorias fazem apenas um ‘tour turístico’. Em muitos casos, os produtos nem saem dos caminhões e apenas as notas fiscais são carimbadas”, declarou Wanderley Brito.

A proposta, segundo ele, é criar condições reais para que empresas se instalem na região, ampliando a geração de renda, empregos e oportunidades para comerciantes e empreendedores locais.

Trabalho político em Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Porto Velho

Além das discussões sobre desenvolvimento econômico, Wanderley Brito intensificou sua presença política em Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Porto Velho, mantendo reuniões com lideranças comunitárias, representantes de classe, empresários e apoiadores.

Nos bastidores políticos, aliados avaliam que o ex-vereador busca consolidar uma candidatura voltada ao fortalecimento dos municípios do interior de Rondônia, principalmente da região de fronteira, considerada estratégica para o crescimento econômico do estado.

MDB articula nomes para 2026

O MDB em Rondônia segue organizando suas nominatas para as eleições de 2026, buscando nomes com atuação regional e diálogo com diferentes segmentos da sociedade. Nesse cenário, Wanderley Brito amplia articulações e fortalece seu nome como uma das apostas do partido para disputar uma vaga na Câmara Federal.

Com discurso voltado ao desenvolvimento da Pérola do Mamoré, o pré-candidato defende que Guajará-Mirim deixe de ser apenas uma cidade de passagem comercial e passe a ocupar posição estratégica no cenário econômico da região Norte.