PT pretende ampliar cadeiras na Assembleia Legislativa, prefeito Leo e vice Magda reinauguram a Praça do Cohab, a importância da parceria

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/05/2026 às 14h00

Deputadas! – O PT tem dois nomes com plenas condições de ampliar a participação do partido na Assembleia Legislativa (Ale), após as eleições gerais de outubro, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, além de Câmara Federal e Assembleias Legislativas. São duas mulheres que já provaram que são boas de votos. A deputada estadual Cláudia de Jesus, que vota em Ji-Paraná, trabalha e a reeleição com enormes chances de sucesso. É a única representante –com mandato– do partido no Legislativo Estadual. O PT não tem também nenhum representante no Congresso Nacional (Senado e Câmara) e, nas eleições municipais (prefeito e vereador) de 2024 não conseguiu eleger nenhum vereador em Porto Velho, que tem 23 cadeiras.

Deputadas II! – Nas eleições gerais de outubro o PT tem chances de aumentar em ao menos 100% a representatividade na Ale-RO, ou seja, de uma para duas deputadas, no mínimo. Além de Cláudia, que busca a reeleição, a ex-senadora Fátima Cleide, petista da gema, que nas eleições de 2022 foi a quinta mais bem votada a deputada federal somando 28.409 votos, mas não conseguindo se eleger (Rondônia tem oito cadeiras na Câmara Federal) devido a legenda. Fátima é petista “de carteirinha”, remanescente do período de supremacia do PT com lideranças do nível de o ex-deputado federal Eduardo Valverde, de Odair Cordeiro, um dos fundadores do partido em Rondônia, o ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho, (dois mandatos seguidos) hoje sem partido, além de outros nomes não menos importantes. Sobrinho deixou o PT e recentemente teria processo arquivado de quando era prefeito e estaria elegível para as eleições deste ano.

Cohab – Em solenidade das mais concorridas foi entregue pela administração municipal de Porto Velho a Praça do Cohab, agora totalmente revitalizada. Trabalho realizado pela (Emdur). Na solenidade de reinauguração da área de lazer, além de o prefeito Leo Moraes (Podemos), que comandou o evento, a vice-prefeita Magda dos Anjos (Podemos) também marcou presença, e usou da palavra destacando a importância da obra para uma das regiões de enorme força econômica e social da capital. “Ao revitalizar uma praça, a gestão municipal promove qualidade de vida e fortalece os laços afetivos e as memórias dos moradores com a cidade”, disse Leo Moraes, além da melhoria na qualidade de vida da população, valorização dos imóveis, e da relação entre os moradores.

Relacionamento – A participação da vice-prefeita no evento de entrega da Praça do Cohab modernizada, revitalizada, sinaliza que o relacionamento entre prefeito e vice está muito bem. Em passado recente circularam comentários, que ambos estariam estremecidos, com relações cortadas, situação que não seria boa para o município. A sintonia entre prefeito e vice é fundamental para que a administração consiga atender as necessidades da população. Ambos foram eleitos pela maioria dos eleitores de Porto Velho em uma eleição histórica. O trabalho conjunto só favorece a ações administrativas. Divergências ocorrem, principalmente na política, mas elas devem ser contornadas, mais ainda, na administração pública, onde a prioridade são os clamores do povo, as necessidades da população. A harmonia entre ambos só trará benefícios à população. Em política não existe divisão. A equação única é a soma.

Articulador – No processo político-eleitoral a busca pelo voto é fundamental. A campanha política, exige não somente de nomes expressivos, populares, para disputar determinados cargos eletivos. Também carece de pessoas qualificadas para coordená-la. O senador Confúcio Moura, presidente regional do MDB, que já foi governador (dois mandatos seguidos), deputado federal e prefeito de Ariquemes em mais de uma oportunidade, sempre teve o competente Waldo Alves na coordenação. Após passar um período na iniciativa privada, Waldo está retornando à política e já estuda várias propostas para coordenar campanhas eleitorais, já que em outubro estaremos elegendo de presidente da República a deputados estaduais, menos prefeito e vereador, que foram reeleitos e eleitos nas eleições municipais de 2024. Apesar de admitir que tem convites, Waldo adiantou, ainda não decidiu o futuro.

Respigo

Temperatura em torno de 23 graus hoje (11) em Porto Velho, mas esteve em 17 graus na madrugada. Muita gente saiu para o trabalho utilizando agasalho, pois a temperatura média da Capital de Rondônia é de 30 graus +++ A previsão para a madrugada de terça-feira (12) é de 19 graus. É a chamada “friagem”, segundo os rondonienses +++ Já é possível notar intensa movimentação entre os políticos na busca dos votos do eleitor. As convenções para escolha dos candidatos ocorrerão no período de 20 de julho a 5 de agosto +++ Em Porto Velho temos vários vereadores percorrendo bairros e distritos na disputa pelo voto. Dos 23 vereadores reeleitos e eleitos em 2024, mais de 50% trabalham candidaturas, a maioria ao Legislativo Estadual, mas alguns concorrerão à Câmara Federal ++++ Dos oitos deputados federais de Rondônia, seis querem um novo mandato. Fernando Máximo (PL), o mais bem votado (85.596 votos) nas eleições de 2022, e Sílvia Cristina, segunda mais bem votada (64.941 votos) concorrerão ao Senado, onde estarão em disputa de duas das três vagas +++ Aos poucos o Flamengo vem chegando ao líder do Brasileirão, o Palmeiras. A diferença que era de seis pontos foi reduzida para quatro, após a vitória (1x0) do time carioca sobre o Grêmio em Porto Alegre e o empate (1x1) do Palmeiras contra o Remo em Belém no final de semana +++ O Palmeiras joga contra o Cruzeiro em casa no sábado (16) e o Flamengo enfrentará o Athlético Paranaense em Curitiba no domingo (17). O Palmeiras tem um jogo a mais que o Flamengo.

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