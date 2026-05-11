Laerte Gomes reforça compromisso com Machadinho durante comemoração dos 38 anos do município

Por Juliana Martins

Publicada em 11/05/2026 às 13h40

Laerte Gomes destacou a importância de investir em eventos que fortalecem a economia local, geram renda e valorizam o comércio do município (Foto: Assessoria parlamentar)

Neste final de semana, os 38 anos de emancipação política de Machadinho d’Oeste foram celebrados em grande estilo, com três dias de festa, atrações nacionais, programação especial para as famílias e importantes investimentos anunciados para o município. A data oficial da emancipação do município é neste 11 de maio.

Presente durante dois dias da programação, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) reafirmou seu compromisso com a população e destacou o orgulho de contribuir diretamente para a realização do evento e para o desenvolvimento da cidade.

Deputado Laerte Gomes participou das comemorações dos 38 anos de Machadinho d’Oeste (Foto: Assessoria parlamentar)

Durante as comemorações, o parlamentar fez a entrega oficial do convênio no valor de R$ 780 mil, recurso destinado por seu mandato para custear os shows que movimentaram o município durante a festa. Entre as atrações estiveram os grupos Trio Parada Dura, Forró Saborear e o cantor Padre Alessandro Campos, levando entretenimento, cultura e lazer para milhares de pessoas.

Ao lado do prefeito Paulo da Remap e do vice-prefeito Reginaldo do Esporte, Laerte Gomes destacou a importância de investir em eventos que fortalecem a economia local, geram renda e valorizam o comércio do município.

Deputado Laerte Gomes acompanhou as atrações musicais que integraram a programação dos 38 anos de emancipação política de Machadinho (Foto: Assessoria parlamentar)

“Foi uma grande alegria participar dos 38 anos de Machadinho d’Oeste e ver de perto três dias de festa linda, organizada e marcada pela alegria das famílias. Nosso mandato teve a satisfação de garantir os recursos para a realização dos shows, porque entendemos que eventos como esse também movimentam a economia, fortalecem o comércio e valorizam a população. Machadinho pode sempre contar comigo”, afirmou o deputado.

Além do incentivo às festividades, Laerte também anunciou outro importante investimento para o município, a destinação de R$ 1.983.000,00 para a recuperação de estradas vicinais da região. O recurso será fundamental para melhorar o escoamento da produção rural e garantir mais qualidade de vida aos produtores e moradores da zona rural.

“Machadinho é uma cidade forte, produtiva e que merece investimentos. Estamos trabalhando para melhorar as estradas vicinais, garantindo mais condições para os produtores rurais escoarem sua produção, fortalecendo ainda mais a economia local. Nosso compromisso é seguir presente, ajudando o município a crescer e se desenvolver”, destacou.

O deputado também agradeceu a recepção calorosa da população e reconheceu a parceria das lideranças políticas do município, entre elas os vereadores Gilmar e Jeane, além do ex-vereador Clemente.

Evento reuniu famílias, lideranças e moradores durante três dias de festa

Quero agradecer pela hospitalidade e receptividade do povo de Machadinho d’Oeste. Tenho muito orgulho dessa parceria construída com respeito, trabalho e resultados. Seguiremos juntos levando investimentos, ações e compromisso para o município”, concluiu.

Encerrando as comemorações, Laerte Gomes reforçou a mensagem que já virou marca de sua atuação no município: “Machadinho tem deputado", finalizou.

Foto: Assessoria