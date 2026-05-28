Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/05/2026 às 08h50

PORTO VELHO, RO - O jornalista, estrategista político e empresário Rodrigo Mota de Jesus, conhecido profissionalmente como Rodrigo Guerreiro, recebeu o Título Honorífico de Honra ao Mérito durante a Sessão Solene Itinerante promovida pela Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) na 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI). A solenidade ocorreu na tarde de terça-feira (27), no estande do Poder Legislativo estadual, por iniciativa do deputado estadual Laerte Gomes (PSD), responsável pela proposição do evento voltado ao reconhecimento de personalidades e instituições que contribuem para o desenvolvimento do estado.

A homenagem foi entregue no contexto de uma programação especial da Rondônia Rural Show, realizada em Ji-Paraná, que reuniu autoridades políticas, representantes institucionais, prefeitos, parlamentares e convidados para a entrega de títulos honoríficos, medalhas legislativas e votos de louvor. Rodrigo Guerreiro esteve entre os agraciados da solenidade, recebendo a honraria em reconhecimento à sua trajetória profissional nas áreas de comunicação, marketing estratégico, produção audiovisual e atuação institucional em Rondônia.

Com atuação iniciada ainda na juventude, Rodrigo Guerreiro construiu sua trajetória profissional no município de Ouro Preto do Oeste, onde começou a acompanhar e arquivar conteúdos jornalísticos durante a gestão do então prefeito Carlos Magno Ramos. Nesse período, passou a desenvolver interesse pela comunicação institucional, jornalismo político e produção de conteúdo. As primeiras publicações ocorreram por meio do portal ouropretodooeste.com, ao lado do jornalista Alexandre Antônio Araújo, conhecido como Paraíba, apontado como uma das referências em sua formação inicial no jornalismo.

Ao longo dos anos, Rodrigo consolidou atuação em campanhas eleitorais, assessoria política, produção de conteúdo e estratégias de comunicação institucional. Sua participação incluiu trabalhos ligados a mandatos e campanhas de diferentes lideranças políticas em Rondônia, entre elas Alex Testoni, Carlos Magno Ramos, Laerte Gomes, José Walter da Silva, Thiago Flores, Paulo da Remap e André da Royal, em períodos distintos da política estadual e municipal.

Além da atuação no campo político e institucional, Rodrigo Guerreiro também desenvolveu atividades no empreendedorismo e no setor de comunicação. Em 2020, fundou a RG Produções, empresa especializada em marketing, audiovisual, comunicação estratégica e cobertura de grandes eventos. A agência possui sede em Ji-Paraná, filial em Ariquemes e expansão para o município de Jaru, atendendo mais de 60 clientes ativos e contando com equipe formada por colaboradores e prestadores de serviços. Entre os trabalhos realizados pela empresa estão coberturas e comunicação oficial de eventos agropecuários e empresariais realizados em Rondônia, como Expoari, Expojipa, ExpoJaru, Expomédici e a Exposição Agropecuária de Ouro Preto do Oeste.

No jornalismo e na cobertura de eventos, Rodrigo também realizou entrevistas com nomes da política nacional, incluindo os ex-presidentes José Sarney, Michel Temer e Jair Messias Bolsonaro. Na área cultural e do entretenimento, esteve envolvido em entrevistas e coberturas com artistas da música nacional e internacional, entre eles Alejandro Sanz, Chris Duran, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus, Maiara & Maraísa, Amado Batista, Ana Castela, Edson & Hudson, Fernandinho, André Valadão e Aline Barros. No esporte, realizou entrevistas com jogadores do Clube de Regatas do Flamengo, incluindo Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol e Everton Ribeiro.

A atuação de Rodrigo Guerreiro também inclui participação em ações sociais, humanitárias e esportivas. Após o terremoto no Haiti, participou de missão humanitária em Porto Príncipe durante quinze dias, auxiliando na distribuição de alimentos, roupas e medicamentos às famílias atingidas. Durante a pandemia, integrou ações de arrecadação de alimentos e distribuição de cestas básicas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Também é presidente da Flaouro, consulado oficial do Clube de Regatas do Flamengo em Rondônia, e participa de ações beneficentes ligadas ao Futebol Amigo Solidário. Entre os eventos mencionados em sua trajetória está o “1º Flaouro Solidário com Zinho”, realizado em Ouro Preto do Oeste, voltado à arrecadação de alimentos para famílias carentes, reunindo personalidades do esporte e da comunicação. Outra ação registrada foi a destinação de uma camisa oficial do Flamengo, autografada pelos jogadores campeões da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019, ao Hospital de Amor, durante evento beneficente em Ouro Preto do Oeste. A peça foi arrematada em leilão por R$ 25 mil, com o valor revertido para atendimento de pacientes em tratamento contra o câncer.

A Sessão Solene Itinerante da Assembleia Legislativa reuniu ainda representantes da bancada federal, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, integrantes da Defensoria Pública, ex-parlamentares e representantes de instituições públicas e privadas. Durante a cerimônia, também foram concedidos Títulos Honoríficos de Cidadão do Estado de Rondônia, Medalha de Mérito Legislativo e votos de louvor a cidadãos e entidades reconhecidas por atuação em diferentes áreas.

Segundo informações divulgadas pela Assembleia Legislativa, após a entrega das honrarias, os homenageados tiveram espaço para uso da palavra, oportunidade em que agradeceram pelo reconhecimento e relataram aspectos de suas trajetórias profissionais e institucionais.







