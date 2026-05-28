Prefeitura intensifica operação tapa-buraco nos dois distritos simultaneamente

Por Assessoria

Publicada em 28/05/2026 às 08h46

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou nesta quarta-feira, 27, a operação tapa-buraco em diferentes bairros. As equipes atuam simultaneamente no primeiro e no segundo distrito, priorizando ruas e avenidas de grande fluxo, corredores alternativos e ruas próximas a escolas e unidades de saúde.

Nesta semana, os serviços foram concluídos na rua Menezes Filho, entre a avenida Marechal Rondon e a rua Rio Mamoré, no bairro Bela Vista, além do trecho entre as ruas Paraná e JK, no bairro Casa Preta, ambos no primeiro distrito. Já no segundo distrito, as equipes atenderam a rua Xapuri, entre a avenida Transcontinental e a rua das Seringueiras, no bairro São Pedro

Segundo o prefeito Affonso Cândido, a operação faz parte de um planejamento contínuo para melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.

“Estamos trabalhando de forma intensiva para atender os pontos mais críticos e de grande movimentação. Nosso objetivo é oferecer mais segurança para motoristas e pedestres e melhorar a mobilidade urbana. É um trabalho que exige planejamento, técnica e acompanhamento diário, para que os resultados sejam efetivos e duradouros”, destacou

De acordo com a Semosp, os serviços seguem um protocolo técnico específico, que inclui limpeza da área, remoção da umidade do solo, aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), material reconhecido pela resistência e durabilidade, além de rastelamento e compactação com rolo compactador, garantindo o nivelamento adequado da pista

A população também pode solicitar a operação tapa-buraco e outros serviços da secretaria pelo WhatsApp (69) 99289-1163, enviando fotos e informações sobre os problemas identificados. As demandas também podem ser registradas presencialmente na sede da Semosp, localizada na avenida Dois de Abril.