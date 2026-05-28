Prefeitura realiza a Operação Cidade Limpa nas ruas não pavimentadas do bairro Beira Rio

Por Assessoria

Publicada em 28/05/2026 às 08h54

ATENÇÃO, MORADORES DO BAIRRO BEIRA RIO! Nesta quinta-feira, 28 de maio, a Prefeitura de Rolim de Moura realiza a Operação Cidade Limpa nas ruas não pavimentadas do bairro. O objetivo principal é eliminar os criadouros do mosquito da dengue.

Como colaborar?

Coloque os entulhos em frente à sua residência para que a equipe possa fazer o recolhimento.

Faça sua parte! Terreno limpo é cidade protegida.

Acompanhe as redes da Prefeitura para saber o cronograma dos próximos bairros!