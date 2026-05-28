Alex Redano amplia presença política durante a Rondônia Rural Show e consolida Assembleia no centro dos debates do agro

Por Mateus Andrade

Publicada em 28/05/2026 às 09h23

A participação da Assembleia Legislativa de Rondônia na Rondônia Rural Show Internacional também evidencia o movimento político conduzido pelo presidente da Casa, Alex Redano. Sem centralizar apenas agendas protocolares, Redano utiliza o espaço da ALERO como ponto de articulação entre parlamentares, representantes do setor produtivo, instituições públicas e lideranças municipais.

Ao longo da feira, o estande da Assembleia recebe discussões sobre logística internacional, embargos ambientais, segurança pública, integração comercial, responsabilidade social e desenvolvimento econômico. A estratégia fortalece a imagem de um Legislativo mais presente nos debates que impactam diretamente a economia de Rondônia.

Nos bastidores da feira, deputados estaduais reconhecem que Redano conseguiu ampliar o protagonismo institucional da Assembleia dentro da Rondônia Rural Show. O espaço da Casa passou a funcionar como ambiente de diálogo político entre diferentes setores, incluindo representantes do Judiciário, Ministério Público, prefeitos, vereadores e produtores rurais.

“O Parlamento precisa ocupar os espaços onde as decisões sobre Rondônia acontecem. A feira reúne quem produz, quem investe e quem participa diretamente da economia do estado”, afirmou Alex Redano, presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia.

A condução política de Redano também chama atenção pelo perfil de aproximação institucional. Diferente de disputas públicas e enfrentamentos políticos constantes, o presidente da Assembleia mantém diálogo aberto com diferentes poderes e setores econômicos, postura que ajudou a ampliar a presença da ALERO dentro da programação da feira.

Durante os eventos realizados no estande, Redano prioriza pautas ligadas ao agronegócio, infraestrutura, regularização ambiental e integração comercial com países vizinhos. Temas que hoje ocupam posição central dentro da economia de Rondônia e também do debate político estadual.

“O produtor rural precisa ser ouvido. Rondônia cresceu apoiada na força de quem trabalha no campo e o poder público precisa acompanhar essa realidade”, declarou Alex Redano.

Outro ponto observado por lideranças presentes na feira é a forma como a Assembleia abriu espaço para diferentes correntes políticas e instituições participarem das agendas promovidas pela Casa. O estande da ALERO recebe deputados de diferentes posicionamentos, representantes técnicos, entidades do agro e órgãos de controle sem restrição de participação.

Com a Rondônia Rural Show ainda em andamento, a movimentação política no estande da Assembleia segue intensa. A expectativa é que os próximos dias mantenham a ALERO como um dos principais pontos de encontro entre lideranças políticas e representantes do setor produtivo dentro da feira.