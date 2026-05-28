Motociclista morre após grave acidente em Machadinho do Oeste

Por machadinhoonline

Publicada em 28/05/2026 às 09h00

Um grave acidente de moto registrado durante a madrugada desta quarta-feira (27) terminou com a morte de um motociclista de 31 anos em Machadinho d’Oeste (RO). O caso aconteceu na Avenida Diomero Moraes Borba, no bairro Bom Futuro, e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações apuradas pela Redação, a vítima foi identificada como Welinton. O motociclista sofreu o acidente em circunstâncias que as autoridades ainda investigam.

Equipes do Samu chegaram rapidamente ao local e iniciaram os primeiros procedimentos de socorro. Durante o atendimento emergencial, os socorristas identificaram traumatismo cranioencefálico grave na vítima.

Logo depois, a equipe encaminhou Welinton ao Hospital Municipal de Machadinho d’Oeste (RO). Porém, durante o trajeto realizado pela ambulância, o motociclista perdeu os sinais vitais.

Apesar dos esforços das equipes de resgate, os profissionais de saúde confirmaram o óbito após a chegada à unidade hospitalar.

Além disso, equipes da Polícia Militar seguiram até o endereço informado para acompanhar a ocorrência. No entanto, os militares não localizaram a motocicleta nem encontraram vestígios do acidente no local indicado inicialmente.

Familiares compareceram ao hospital após receberem informações sobre o ocorrido. Enquanto isso, amigos e pessoas próximas acompanharam a movimentação em busca de novas informações sobre o caso.

A Funerária Grupo Bom Pastor informou que o velório acontece na Capela Municipal de Machadinho d’Oeste (RO), localizada na Avenida Tangará, a partir das 09h desta quarta-feira (27). Já o horário do sepultamento ainda depende da definição da família.

As autoridades continuam apurando as circunstâncias exatas do acidente registrado na Avenida Diomero Moraes Borba.