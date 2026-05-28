PM apreende cerca de 65 quilos de maconha e prende suspeitos em Nova Estrela

Por Rondonianews.com

Publicada em 28/05/2026 às 09h00

Uma grande apreensão de drogas foi realizada pela Polícia Militar de Rondônia no distrito de Nova Estrela, na noite desta desta ultima quarta feira (27), pertencente ao município de Rolim de Moura.

De acordo com as primeiras informações, os policiais realizavam uma abordagem de rotina quando localizaram aproximadamente 65 quilos de maconha. A droga estava sendo transportada pelos suspeitos, que foram detidos no local.

Durante a ação, os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a unidade policial, onde ficaram à disposição da Justiça.

A apreensão representa mais um duro golpe contra o tráfico de drogas na região e demonstra o trabalho constante das forças de segurança no combate à criminalidade.

A quantidade exata da droga e mais detalhes sobre a ocorrência deverão ser divulgados pelas autoridades após a conclusão dos procedimentos policiais.

Matéria segue em atualização, em instante matéria completa sobre o caso