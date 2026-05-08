8ª edição do Arraiá da Prefeitura acontece nos dias 11 e 12 de junho, no estádio Leal Chapelão

Por Assessoria

Publicada em 28/05/2026 às 08h39

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, realizará nos dias 11 e 12 de junho a 8ª edição do tradicional Arraiá da Prefeitura. O evento acontecerá no estádio municipal Leal Chapelão, a partir das 19h.

A programação contará com apresentações de quadrilha junina realizadas por alunos de 13 escolas da rede municipal de ensino, das turmas da educação infantil e do ensino fundamental.

Além das apresentações culturais, o público poderá aproveitar a praça de alimentação com comidas típicas, playground para as crianças e ambiente com decoração temática.

O Arraiá da Prefeitura já faz parte do calendário cultural do município e reúne centenas de pessoas num evento que celebra a valorização das tradições populares.