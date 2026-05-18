Por FFER

Publicada em 18/05/2026 às 08h37

Com maior volume ofensivo, a equipe goiana criou as principais oportunidades da partida, mas parou nas defesas da goleira Gabi e deixou a decisão da vaga aberta para o confronto de volta, daqui duas semanas, em Aparecida de Goiânia. Como o confronto terminou sem gols, quem vencer o segundo jogo garante a classificação para as quartas de final do Brasileirão Feminino Série A3.

O Rolim de Moura está com foco total no duelo de volta diante do Planalto, marcado para o dia 31 de maio, em Aparecida de Goiânia. Já o time do Planalto divide as atenções entre a Copa do Brasil e o Brasileirão Série A3, as planaltinas terão um período maior de preparação até o próximo compromisso. A equipe volta a campo no dia 27, quando enfrenta o Bahia, em Aparecida de Goiânia, pela terceira fase da Copa do Brasil.