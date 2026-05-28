Deputada Lebrinha discute demandas da educação em Rolim de Moura

Por Julia Cardoso

Publicada em 28/05/2026 às 08h40

A deputada estadual Gislaine Lebrinha cumpriu agenda em Rolim de Moura, nesta terça-feira (26), ao lado do secretário de Estado da Educação de Rondônia, Massud Jorge. Durante a visita, foi realizada uma reunião no gabinete do prefeito Aldo Júlio, com diretores e equipes da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).





Durante o encontro, as lideranças apresentaram demandas da educação do município. Entre os pedidos discutidos esteve a ampliação da EMEI Menino Jesus.



A situação da Escola Estadual Maria do Carmo Rabelo também foi apresentada à parlamentar pela vereadora Janete Lins e pelo vereador Edilson. Segundo o engenheiro responsável pela obra, a reforma da unidade está paralisada desde novembro do ano passado, o que tem dificultado o acesso dos estudantes a uma estrutura adequada de ensino.



Após a reunião, a deputada e o secretário estadual visitaram a escola para acompanhar a situação apresentada pelas lideranças municipais.



“A educação precisa de atenção e compromisso. Vamos buscar alternativas e dialogar com os órgãos responsáveis para encontrar soluções para essas demandas”, destacou a deputada Lebrinha.



As solicitações apresentadas durante a agenda partiram do prefeito Aldo Júlio, da Secretaria Municipal de Educação e de vereadores do município.