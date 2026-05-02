Boninho relembra expulsão de Ana Paula Renault no BBB 16 e diz que torcia por vitória dela

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/05/2026 às 10h54

O diretor Boninho voltou a comentar um dos episódios mais marcantes do Big Brother Brasil 16: a desclassificação de Ana Paula Renault após agredir o participante Renan Oliveira. Em publicação nas redes sociais, ele revelou bastidores do caso e afirmou que acreditava na vitória da jornalista.

Segundo Boninho, Ana Paula era uma das favoritas ao prêmio até o momento da expulsão. Ele contou que chegou a conversar com a participante pouco antes do episódio e que ela demonstrava preocupação com a forma como estava sendo vista pelo público. Sem poder revelar informações externas, o diretor disse que tentou contornar a situação durante o diálogo.

“Eu sempre adorei a Ana Paula, ela iria ganhar na primeira vez, um dia antes dela ser eliminada, eu fui a ‘psicóloga’ (risos). Ela queria saber se estava bem, se o público estava gostando dela. Eu não podia falar, então tentei disfarçar. Acho que foi por isso que ela se auto eliminou!”, escreveu.

O diretor também afirmou que chegou a torcer para que o caso não resultasse em expulsão, mas que o desfecho acabou sendo inevitável após a repercussão interna. “Eu até torci para o mala não pedir a expulsão dela, mas o pentelho pediu a cabeça dela. Ela nunca entendeu! Pena”, completou.

Na ocasião, a edição foi vencida por Munik Nunes, que conquistou 61,59% dos votos na final contra Maria Cláudia. Anos depois, Ana Paula retornou ao reality e acabou conquistando o título em uma edição posterior, levando o maior prêmio já pago pelo programa.

A ex-participante também já revelou, em outra ocasião, que deixou o programa “Vídeo Show” após um desentendimento com Boninho em 2016, episódio que voltou a ser lembrado após suas declarações no Big Brother Brasil 26.