Wiveslando Neiva destaca impacto da Agrocom e papel do agro no desenvolvimento regional

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/04/2026 às 15h49

O suplente de deputado federal e pré-candidato a deputado estadual pelo PL, Wiveslando Neiva, destacou a relevância da 3ª edição da Agrocom, realizada entre os dias 9 e 12 de abril, no município de Cerejeiras. Segundo ele, o evento vem se consolidando como uma das principais vitrines do agronegócio na região, reunindo produtores, empresários e a comunidade em torno de oportunidades e desenvolvimento.

De acordo com Wiveslando, a feira contou com mais de 200 expositores e atraiu grande público durante os dias de programação. Para ele, a expressiva participação reforça a força e a organização do setor produtivo local.

“A Agrocom mostra o quanto o nosso setor produtivo é forte e organizado. São mais de 200 expositores apresentando inovação, tecnologia e gerando negócios, além de um público que compareceu em peso, valorizando esse grande evento”, afirmou.

Durante o evento, o pré-candidato também ressaltou a atuação do deputado estadual Ezequiel Neiva como um dos principais incentivadores do agronegócio e apoiador da Agrocom. Segundo Wiveslando, o parlamentar tem contribuído diretamente para o fortalecimento do setor.

“O deputado Ezequiel tem sido um grande defensor do agro, trabalhando de forma incansável para garantir investimentos, estrutura e apoio aos produtores. A presença e o incentivo dele são fundamentais para o crescimento da Agrocom e de toda a nossa região”, destacou.

Ao avaliar o evento, Wiveslando Neiva afirmou que a Agrocom superou as expectativas e destacou os impactos positivos para o município e para o estado.