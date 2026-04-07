Vôlei Vilhena e Associação Elite conquistam a 1ª etapa da Liga Vilhenense

A primeira etapa da Liga Vilhenense de Voleibol foi realizada neste fim de semana, entre os dias 2 e 5 de abril. Organizada pela Associação Vilhenense de Voleibol, a competição conta com o apoio da Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes).
A disputa acontece nas categorias masculina e feminina, reunindo sete equipes no masculino e quatro no feminino. A Liga é dividida em três etapas, e, ao final, serão campeãs as equipes que somarem o maior número de pontos ao longo da competição.
As finais da 1ª Etapa, que reuniu dezenas de atletas e atraiu um público considerável ao Ginásio da AVV, aconteceram no domingo, 5. Na Liga Masculina, o título ficou com a equipe Vôlei Vilhena, seguida pela AVV Unimed na segunda colocação, e fechando o pódio, o Fut 7 Voleibol Clube.
Já na Liga Feminina o lugar mais alto no pódio ficou com a equipe da Associação Elite de Voleibol, a segunda posição ficou com a AFV, e a AVV Sicoob terminou na terceira colocação.
A 1ª Etapa da Liga Vilhenense de Voleibol mostrou a força da modalidade em Vilhena e despertou na organização a expectativa de que as próximas etapas mantenham o alto nível técnico apresentado pelas equipes na fase de abertura.
