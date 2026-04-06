Virginia Fonseca explica aparência em festa na casa de Vini Jr. e reage a rumores nas redes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/04/2026 às 11h25

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca comemorou a chegada dos 27 anos na madrugada desta segunda-feira (6) com uma celebração surpresa organizada na casa do jogador Vini Jr. O evento, no entanto, acabou gerando repercussão nas redes sociais por conta de registros em que a aniversariante aparece com expressão séria.

As imagens, inicialmente divulgadas por amigos, viralizaram rapidamente e deram origem a especulações sobre um possível incômodo com a festa ou até uma crise em seu relacionamento. Em algumas fotos e vídeos, Virginia aparece ao lado do atleta com semblante fechado, o que chamou atenção dos internautas.

Diante dos comentários, a influenciadora decidiu se manifestar ainda durante a madrugada. Segundo ela, o motivo da aparência não estava relacionado à comemoração, mas sim ao cansaço acumulado ao longo do dia. “Estou com uma cara de acabada. Olha isso aqui”, disse, apontando para as olheiras. “Acordei às 8h e não dormi de tarde. Estou com um sono surreal. Parece que passaram 300 caminhões em cima”, explicou.

Apesar da repercussão, Virginia não comentou diretamente os rumores envolvendo sua vida pessoal ou qualquer insatisfação com a festa. A declaração focou apenas na exaustão física.

Outro ponto que chamou atenção foi a retirada de um dos vídeos mais comentados das redes. O registro havia sido publicado por Margareth Serrão, mãe da influenciadora, e mostrava Virginia aparentemente abatida ao lado de Vini Jr. Após a repercussão negativa, o conteúdo foi apagado, e até o momento não houve novas publicações relacionadas ao aniversário por parte dela.