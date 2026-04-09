Virginia e Zé Felipe estão

Por R7

Publicada em 09/04/2026 às 10h43

Virginia Fonseca e Zé Felipe se pronunciaram nesta quarta-feira (8) após serem notificados pelo Conselho Tutelar sobre a frequência escolar dos filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.

Ao blog, por meio de sua assessoria de imprensa, o ex-casal disse que o caso corre em sigilo. “Questões legais que envolvem menores de idade são, por determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), tratados sob sigilo (segredo de Justiça).”

“Diante disso, Zé Felipe e Virginia não irão se manifestar sobre o tema, permanecendo, contudo, à disposição das autoridades competentes para quaisquer esclarecimentos necessários”, completa o comunicado.

Entenda o caso

A história começou a ganhar repercussão depois que o próprio Zé Felipe falou sobre o assunto e deixou claro que não estava muito satisfeito com a rotina das crianças.

“Estou com uma saudade dos meus filhos hoje. Daqui a sete dias, a gente vai estar juntinho e aí acabou. Acabou esse negócio de viajar. Sem Copa do Mundo, sem viagem. É estudar, estudar, rotina”, declarou o cantor.

A fala acabou alimentando ainda mais a polêmica nas redes sociais, principalmente porque Virginia costuma viajar com frequência e, em algumas ocasiões, leva as crianças junto.

Segundo informações divulgadas pelo jornal P.A. City, de Goiânia, o Conselho Tutelar da Região Leste da cidade foi até a escola particular onde estudam Maria Alice e Maria Flor para dar uma conferida em como anda a frequência escolar das crianças.

A visita teria acontecido após denúncias anônimas sobre possíveis faltas frequentes às aulas.

A escola foi notificada e agora tem sete dias para apresentar um relatório de frequência, além de justificar eventuais ausências e explicar quais estratégias pedagógicas estariam sendo usadas para reposição de conteúdo.