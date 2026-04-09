Virginia compartilha álbum de comemorações no exterior após aniversário:

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 09/04/2026 às 15h14

Virginia Fonseca usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 9, para compartilhar um álbum com registros dos últimos dias, mostrando alguns momentos de celebração pelo seu aniversário de 27 anos, e o feriado de Páscoa em Madri, na Espanha, na casa do namorado, o jogador de futebol Vini Jr. Ela exibiu, também, cliques de sua recente temporada nos Estados Unidos, em viagem para acompanhar o atacante da seleção brasileira.

Na legenda, a influenciadora aproveitou para agradecer o carinho e as presenças nas comemorações. “Obrigada a todos os envolvidos, foram dias especiais demais!!! Gratidão a Deus por tudo”, escreveu ela ao publicar o álbum com cliques e vídeos.

Em vários registros, a empresária surge ao lado dos filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de apenas 1 ano, frutos de seu antigo relacionamento com o cantor Zé Felipe. Em um deles, a mamãe coruja entrou no clima de Páscoa com uma caça aos ovos e com os rostos pintados de coelhinhos.

Virginia Fonseca apresentou também os mimos que recebeu pelo seu aniversário de 27 anos, completados na última segunda-feira, 6. Ela ganhou várias rosas vermelhas e presentes do amado, entre eles um relógio e uma camisa de time com seu nome. “Feliz aniversário! Eu te amo. Vini”, diz o cartão assinado pelo jogador.