Vinda da Seleção Brasileira Sub-15, muda data de início do Rondoniense Sub-15 e Sub-17

Por FFER

Publicada em 07/04/2026 às 08h20

Seleção Brasileira faz período de treinamento em Porto Velho

O Rondoniense Sicredi abriu com sucesso a temporada do calendário do futebol de Rondônia, ao fim da competição o Guaporé faturou o título inédito. Agora a Federação de Futebol do Estado de Rondônia atua para a realização e promoção das próximas competições. O Rondoniense Sub-15 e Sub-17 começa no próximo dia 21 de abril, a data para o início do campeonato de base mudou de data devido alguns motivos, entre eles a vinda da Seleção Brasileiro Sub-15.

A mudança da data de início do Rondoniense Sub-15 e Sub-17 foi anunciada pelo DCO, Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, que informou aos clubes inscritos na competição os motivos para a mudança de data para o início do campeonato, que passa pela vinda da Seleção Brasileiro Sub-15, para um período de treinamento em Porto Velho de preparação para o campeonato sulamericano da categoria.

A Seleção Brasileira Sub-15 ainda joga um amistoso com o selecionado de Rondônia no dia 18 de abril, além da necessidade de um prazo adicional aos clubes para a regularização e registro dos atletas no BID, Boletim Informativo Diário. O DCO informou ainda que o adiamento do início do Rondoniense Sub-15 e Sub-17 não acarretará qualquer alteração na data prevista para o término das competições, permanecendo conforme estabelecido no calendário oficial de Competições da FFER para o ano de 2026.