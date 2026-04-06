Videoarte “Retratos da Memória” será exibido online nesta segunda-feira (6)

Por Assessoria

Publicada em 06/04/2026 às 14h17

Será exibido nesta segunda-feira, 6 de abril, às 19h30, por meio da plataforma Google Meet, o videoarte “Retratos da Memória”. A obra propõe um mergulho em lembranças e experiências de vida a partir de fotografias antigas preservadas pelos próprios personagens.

O projeto acompanha três pessoas que revisitam suas trajetórias pessoais por meio desses registros, compartilhando histórias, afetos e transformações ao longo do tempo. A narrativa evidencia o papel das imagens na preservação da memória e no fortalecimento do sentimento de pertencimento.

Além do resgate individual, o videoarte também destaca a importância da memória cultural da Amazônia, revelando como histórias pessoais contribuem para a construção da identidade coletiva da região.

“Retratos da Memória” foi contemplado pelo EDITAL Nº 1/2024/SEJUCEL – SIEC, na categoria LPG – Audiovisual – Bolsas para Artes em Vídeo, iniciativa que incentiva a produção cultural no estado.

A exibição é gratuita e aberta ao público, podendo ser acessada pelo link: https://meet.google.com/vum-dbrg-sfj