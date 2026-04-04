Tony Ramos descarta aposentadoria e diz que não pensa em parar de atuar

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/04/2026 às 11h37

Mesmo com décadas de carreira na televisão e no teatro, Tony Ramos afirmou que não tem planos de se aposentar tão cedo. O ator falou sobre o tema durante participação em um evento no Rio de Janeiro e deixou claro que pretende continuar ativo na profissão.

A declaração foi feita na estreia da peça Cenas da Menopausa, protagonizada por Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, no Teatro João Caetano, na última quinta-feira (2). Na ocasião, ele também comentou sobre seus próximos trabalhos na TV.

Confirmado no elenco da novela Quem Ama, Cuida, próximo folhetim das 21h da TV Globo, escrito por Walcyr Carrasco, Tony revelou que já está envolvido com as gravações, mas preferiu não antecipar detalhes sobre o personagem. “Já estamos gravando diariamente, mas não posso falar nada ainda sobre o personagem”, disse.

Ao abordar a possibilidade de aposentadoria, o ator foi direto ao afirmar que não pensa em encerrar a carreira neste momento. “Vai muito de cada um, mas pra minha cabeça, não. Tanto que eu estou com uma peça de teatro também. Então não, não penso [em parar] não. Deixa rolar a minha vida, o que Deus permitir”, declarou.

Além da participação na novela, Tony Ramos segue conciliando projetos no teatro, reforçando o ritmo de trabalho contínuo que mantém ao longo dos anos.