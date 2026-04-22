Suspeito é preso com drogas e balaça em abordagem da Polícia Militar

Por PM/RO

Publicada em 22/04/2026 às 13h40

Na noite da última terça-feira, 21, uma guarnição da Polícia Militar de Rondônia, por meio do PATAMO do 2º BPM, durante patrulhamento nas imediações do bairro Bosque dos Ipês, visualizou uma motocicleta saindo de uma área de mato, circunstância que despertou fundada suspeita.

Diante da situação, a equipe realizou manobra de retorno com a viatura e passou a acompanhar o condutor, com o objetivo de proceder à abordagem. O indivíduo, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga, não sendo possível sua contenção imediata. Contudo, instantes depois, ele foi localizado e abordado.

Durante a abordagem, o suspeito apresentou nervosismo excessivo e mantinha uma das mãos na região da cintura, sendo verbalizada ordem legal para que colocasse as mãos sobre a cabeça. Ao atender à ordem, caíram ao solo porções de substâncias entorpecentes, posteriormente identificadas como análogas à cocaína, crack e maconha, totalizando aproximadamente 35 gramas.

Na busca pessoal, foi localizada ainda uma balança de precisão, comumente utilizada para fracionamento de drogas destinadas à comercialização.

Ressalta-se que a guarnição já havia recebido informações prévias indicando que um indivíduo estaria praticando tráfico de entorpecentes na região, utilizando uma motocicleta com características compatíveis com a abordada nesta ocorrência.

Em razão dos fatos, o conduzido foi encaminhado à UNISP, onde foi apresentado à autoridade policial competente para as providências cabíveis, reforçando a atuação firme da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e na preservação da ordem pública.