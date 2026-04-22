Por SINTERO

Publicada em 22/04/2026 às 14h16

Diretora do SINTERO leva pauta racial a fórum internacional no Chile; Rosa Negra integra delegação brasileira

Rosa Negra participa de debate sobre desigualdades na América Latina e Caribe durante reunião do Foro LAC

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A diretora de Gênero e Etnia do SINTERO, Rosa Negra, participa da Nona Reunião do Fórum dos Países da América Latina e Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável (Foro LAC), realizada entre os dias 13 e 16 de abril de 2026, na sede da CEPAL, em Santiago, no Chile.

O encontro reúne governos, organismos internacionais e sociedade civil em torno do acompanhamento da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com foco nas desigualdades estruturais que atravessam a região e seguem como um dos principais desafios do desenvolvimento.

Na última segunda-feira, 13 de abril, a dirigente esteve em um dos eventos paralelos com participação da sociedade civil, realizado na própria CEPAL, espaço destinado a intervenções sobre os principais desafios sociais, econômicos e raciais da América Latina e do Caribe.

Foi nesse cenário que Rosa Negra levou a defesa da igualdade étnico-racial como eixo estruturante do desenvolvimento sustentável, com destaque para o debate em torno do ODS 18, proposta apresentada pelo Brasil na ONU como resposta à ausência de um recorte racial na agenda global.

“Falar do ODS 18 é reconhecer que não existe desenvolvimento sustentável sem enfrentar o racismo estrutural que organiza as desigualdades nos nossos países”, afirmou.

A presença da dirigente no fórum insere o SINTERO em um debate que ultrapassa fronteiras nacionais e reforça o fortalecimento das discussões sobre desenvolvimento na região, onde a igualdade racial passa a ocupar um lugar central nas reflexões.