Stênio Garcia nega visita de oficial de justiça, mas documento oficial prova o contrário
Por FABÍOLA REIPERT/ R7
Publicada em 09/04/2026 às 10h50
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Reviravolta no caso do ator Stênio Garcia! Depois que ele abriu um processo contra as duas filhas, uma oficial de justiça foi até o imóvel em Ipanema, no Rio de Janeiro, que o artista diz ser de usufruto dele.

Quem atendeu a porta foi Clarice Piovesan, ex-mulher de Stênio e mãe das herdeiras Gaya e Cássia. Clarice alegou que as filhas não moram mais no apartamento faz tempo e quem vive lá é ela, há pelo menos 20 anos. As informações são da jornalista Fábia Oliveira.

A Hora da Venenosa procurou Clarice e a atual mulher, Mari Saade, além das filhas Cássia e Gaya, mas não tivemos retorno. Agora, Stênio desmentiu essa informação, mas o documento que mostra que o oficial de justiça esteve lá já foi divulgado à imprensa. Lembrando que o ator move processo contra as filhas para recuperar a posse do apartamento.

Ele alega abandono afetivo e material e direito ao usufruto vitalício do imóvel.

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