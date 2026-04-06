Stenio Garcia expõe disputa com filhas, fala de dificuldades financeiras e revela desejo de voltar a atuar
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 06/04/2026 às 11h21
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O ator Stenio Garcia, de 93 anos, trouxe a público detalhes de um momento delicado em sua vida pessoal e financeira durante participação no programa Domingo Espetacular, exibido neste domingo (5). Entre os pontos abordados, ele mencionou problemas de saúde, a vontade de seguir trabalhando e um impasse judicial envolvendo as filhas.

A disputa gira em torno de um apartamento localizado em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O imóvel foi adquirido pelo ator e transferido às filhas, Cássia e Gaya Piovesan, ainda na década de 1980, com cláusula de usufruto vitalício. Ou seja, embora a propriedade esteja em nome delas, Stenio mantém o direito de uso e de receber rendimentos provenientes do bem.

"Quando uma pessoa doa um imóvel, mas reserva para si o 'usufruto', ela doou a propriedade daquele imóvel, mas reservou para si o direito de morar, alugar e poder ter a posse direta, ou seja, de estar, usar e ter os frutos daquele imóvel", explicou a advogada Juliana Maggi.

Segundo o ator, valores de aluguel do imóvel não teriam sido repassados a ele, o que motivou uma ação judicial aberta no fim do ano passado. Ele também afirmou enfrentar dificuldades financeiras, destacando que sua renda atual, pouco acima de R$ 7 mil, não cobre suas necessidades. "Minha aposentadoria não é nada praticamente, né? A minha profissão não rende muito", declarou.

Stenio ainda comentou sobre a falta de planejamento financeiro ao longo da carreira. "Isso é coisa do ator. Você acha que vai ficar com saúde para a vida inteira e vai trabalhar a vida inteira. Eu nunca fiz para mim, então, eu nunca armazenei nada. O ator nunca ganha essa economia toda para poder guardar".

Durante a entrevista, o artista também acusou as filhas de ausência em momentos recentes, incluindo períodos de internação. Ele relatou ter sido o principal responsável pelo sustento da família ao longo dos anos. "Sempre fui o provedor. [...] A família a gente sempre ajuda, mas as filhas, principalmente", afirmou.

O estado de saúde do ator também foi mencionado. Ele já sofreu micro AVCs, que afetaram sua audição, e recentemente enfrentou complicações cardíacas que resultaram em internação. Ao seu lado, a esposa Mari Saade destacou a importância do ator para a cultura brasileira. "Esse homem é gigante como artista, como contribuição para a dramaturgia e arte brasileira. E como ser humano, é a alma mais linda que eu já conheci em toda a minha vida. E isso me emociona".

O casal vive na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em um imóvel pertencente à família de Mari. Ela também afirmou ter sido impactada indiretamente pela disputa judicial envolvendo o marido.

Mesmo diante das dificuldades, Stenio Garcia afirmou que deseja continuar ativo na profissão. "Sinto. Trabalhar é sempre importante para a gente. E principalmente o ator. O ator não pode parar de trabalhar", disse.

As filhas do ator não se manifestaram até o momento. Segundo a reportagem, elas ainda não foram localizadas para citação no processo.

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