Sine de Porto Velho abre mais de 50 vagas de emprego nesta última semana do mês de maio

Por Felipe Tarcio

Publicada em 27/04/2026 às 08h42

A Prefeitura de Porto Velho divulgou novas vagas por meio do Sine Municipal, com opções para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Ao todo, são mais de 50 vagas disponíveis, distribuídas entre ensino fundamental, médio, superior e funções que não exigem escolaridade formal.

Para o nível superior, estão abertas 8 vagas, com destaque para os cargos de professor de inglês (1 vaga), estagiário de engenharia elétrica (1 vaga), assistente de vendas – closer júnior (2 vagas), assistente de marketing (2 vagas) e analista contábil (2 vagas).

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a importância da iniciativa para fortalecer a economia local. “Nosso compromisso é criar caminhos para que o trabalhador tenha acesso ao mercado de trabalho. O Sine Municipal é uma ponte importante entre quem busca emprego e as empresas que estão contratando, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da cidade”.

As oportunidades também podem ser consultadas de forma online

Para quem possui ensino médio, estão disponíveis 35 vagas. Entre as principais oportunidades, há vagas para consultor de vendas (12 vagas), promotor de vendas (5 vagas) e atendente de lanchonete (4 vagas). Também há oportunidades para padeiro, banhista de pet shop e auxiliar de cozinha, entre outras funções.

Há ainda oportunidades para candidatos com ensino fundamental, curso técnico ou qualificação profissional. Para o cargo de oficial de manutenção II, são oferecidas (2 vagas).

No nível fundamental, há 8 vagas distribuídas entre as funções de soldador (1 vaga), auxiliar de serviços gerais (1 vaga), caseiro (1 vaga), garçom (2 vagas) e empregada doméstica (3 vagas).

Para se candidatar, o trabalhador deve comparecer ao Sine Municipal com documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. Durante o atendimento, é realizado o cadastro e o candidato pode ser encaminhado conforme o perfil das vagas.

As oportunidades também podem ser consultadas de forma online. O Sine orienta que os dados cadastrais sejam mantidos atualizados, com informações completas sobre escolaridade e experiência profissional, aumentando assim as chances de encaminhamento para entrevistas.