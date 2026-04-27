Polícia Civil prende investigado por homicídio qualificado em Porto Velho

Por PC/RO

Publicada em 27/04/2026 às 09h30

Nesta segunda (27), a Polícia Civil de Rondônia, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu J. R. B. dos S., conhecido como “Robocop”, investigado pelo homicídio qualificado ocorrido no dia 12 de março de 2026, no bairro Nacional, em Porto Velho.

Conforme apurado, as vítimas T. V. N. da S e C. E. foram alvejadas em frente à Escola Osvaldo Piana, quando dois indivíduos em uma motocicleta abordaram as vítimas. Na ocasião, o passageiro do veículo (garupa) desembarcou e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Em decorrência dos ferimentos, T. V. N. da S. não resistiu e veio a óbito no local, enquanto a segunda vítima, C. E., foi socorrida e sobreviveu. Após a ação criminosa, os autores fugiram na motocicleta.

Com o avanço das investigações, foi possível identificar os suspeitos como sendo E. B. dos S., vulgo “Poze”, apontado como o autor dos disparos, e J. R. B. dos S., vulgo “Robocop”, que conduzia a motocicleta. Ambos tiveram suas prisões temporárias decretadas pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho/RO. Na mesma decisão, foi autorizada a expedição de mandados de busca domiciliar nos endereços vinculados aos investigados.

A motivação do crime, conforme indicam os elementos colhidos até o momento, estaria relacionada a um conflito interpessoal envolvendo uma das vítimas e uma mulher que mantinha ou teria mantido relacionamento com um dos investigados.

De posse das ordens judiciais, equipes da DHPP realizaram diligências para cumprimento dos mandados de busca e prisão. Na ocasião, foi possível efetuar a prisão de J. R. B. dos S., permanecendo E. B. dos S. foragido. As investigações seguem em andamento para a sua localização e captura.

A Polícia Civil do Estado de Rondônia reforça seu compromisso com o enfrentamento à criminalidade violenta e com a elucidação dos crimes contra a vida, assegurando respostas firmes, céleres e eficazes à sociedade.