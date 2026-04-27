Estudantes autistas e idosos participam de manhã de inclusão

Por Jairo Ardull

Publicada em 27/04/2026 às 10h39

Estudantes do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado para Autista (CMAEEA), Creche Cantinho do Céu e idosos do Centro de Convivência Viver Bem (CCVB) de Ji-Paraná participaram, na quinta-feira (23), de uma manhã de inclusão para troca de experiências.

A atividade faz parte do Abril Azul, mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em abril, a Prefeitura de Ji-Paraná promoveu uma série de eventos como homenagens, pit stops, palestras, carreatas e encontros para informar sobre a inclusão social e direitos das pessoas autistas.

“É um encontro de gerações que estamos promovendo a partir da socialização entre estudantes da Creche Cantinho do Céu, do Centro de Autismo e pessoas idosas. Nesta manhã, não só estimulamos as diferenças, mas a igualdade, sem barreiras ou preconceitos”, afirmou Ageu Lacerda, superintendente de TEA, da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A diretora do CMAEEA, Flávia Stur, lembrou que o encontro faz parte da programação do Abril Azul e ocorre uma vez por ano para que os estudantes possam interagir fora dos ambientes da escola e casa. “Nossos professores participam e acompanham as atividades para que os alunos possam se sentir mais acolhidos e um ambiente que não é o dela”, avaliou.

A aposentada Irene Barbosa, frequentadora do CCVB, aprovou o encontro com os estudantes. “Aqui [no CCVB], sempre estamos falando do que já vivemos. A vinda destas crianças nos faz reviver o que já passamos com os nossos filhos, com os nossos netos. Eles poderiam vir mais vezes nos visitar”, admitiu

“Nós temos que ser iguais nas diferenças. Fica esse exemplo [manha de inclusão] para a nossa sociedade. Temos que juntar as pessoas sem se preocupar com a idade ou alguma condição que ela tenha, sendo criança ou idoso. Todos precisamos de amor, acolhimento e inclusão”, frisou Paula Gerlinski, coordenadora do CCVB

Durante o evento, ocorreram apresentações municipais, brincadeiras, foi servido lanche e atividades de inclusão. “O Abril Azul está terminando, mas vamos e precisamos manter nossas conversas no trabalho, nas escolas, e nas redes sociais sobre o autismo, para esclarecer direitos e pedir mais inclusão”, lembrou Flávia Stur.