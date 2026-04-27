Com apoio de Silvia Cristina, Fundação Francisco Dornelles promove capacitação para fortalecer a formação de lideranças 

Por Assessoria

Publicada em 27/04/2026 às 09h04

A Fundação Francisco Dornelles promoveu nas cidades de Porto Velho e Ji-Paraná, em Rondônia, a capacitação Campanha Vitoriosa: Comunicação, Estratégia e Marketing na Prática, conduzida pelo master trainer em Programação neurolinguística Weliton Magela, do Instituto Elo de Desenvolvimento Humano.

A presidente do Progressistas, deputada federal Sílvia Cristina, destacou a realização desse treinamento, voltado a vereadores, lideranças, pré-candidatos e representantes de entidades.

“Agradecer à Fundação Francisco Dornelles por disponibilizar essa capacitação. Também agradecer ao presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira e o nosso líder deputado Dr. Luizinho. O Progressistas tem se dedicado a aperfeiçoar o nosso time, abrindo oportunidades nessa formação tão importante”, destacou Sílvia.

O palestrante Weliton Magela abordou o desenvolvimento de competências em comunicação, planejamento e estratégias de relacionamento.