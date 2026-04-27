Cássio Gois impulsiona o turismo em Rondônia e Campeonato Estadual de Motocross reúne multidões

Por Ana Hack

Publicada em 27/04/2026 às 09h34

O Campeonato Estadual de Motocross de Rondônia começou em grande estilo e já demonstra a força do esporte no estado. A abertura oficial aconteceu em Cacoal, conhecida como a “Capital do Café”, no último final de semana, com recorde de público e muita adrenalina na pista.

Dando continuidade à programação, nos dias 25 e 26, o município de Costa Marques sediou, pela primeira vez, uma etapa do campeonato. O evento entrou para a história local ao reunir mais de 1.500 pessoas, que acompanharam de perto uma competição eletrizante, com pilotos de diversas regiões de Rondônia e também de outros estados.

A competição conta com o apoio do deputado estadual Cássio Gois, que reforça seu compromisso com o fortalecimento do esporte, da cultura e do lazer em todo o estado.

“O motocross é muito mais que um esporte, é um movimento que une famílias, movimenta o comércio e valoriza nossos municípios. É uma alegria apoiar esse evento, que já começou com grande sucesso em Cacoal e Costa Marques e que ainda vai passar por outras cidades, levando desenvolvimento e oportunidade para mais rondonienses”, destacou o deputado.

Além de Cacoal e Costa Marques, o campeonato também passará por outros municípios, como Urupá, Seringueiras, Vale do Anari e Alta Floresta d’Oeste, todos com apoio do deputado, ampliando o alcance da competição e fortalecendo o calendário esportivo estadual.

Com disputas acirradas e muita emoção, o Campeonato Estadual de Motocross vem se consolidando como um dos principais eventos esportivos de Rondônia, reunindo atletas, incentivando novos talentos e proporcionando momentos de lazer e entretenimento para toda a população.

O evento é realizado pela Liga Independente de Motocross de Rondônia (LIMERO), com apoio do Governo do Estado de Rondônia, por meio da SETUR em parceria com as prefeituras municipais, além do apoio do deputado estadual Cássio Gois, que tem sido um parceiro ativo no incentivo ao esporte como ferramenta de transformação social e desenvolvimento econômico.

As competições de 2026, como a abertura em Cacoal e as provas em Costa Marques, já foram marcadas por grande público e pela participação de pilotos de várias regiões, reforçando a valorização do esporte e o impacto positivo na economia local.