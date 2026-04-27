Deputado Edevaldo Neves reforça apoio ao esporte e investe na juventude de Mirante da Serra

Por Assessoria

Publicada em 27/04/2026 às 09h28

O deputado estadual Edevaldo Neves (PRD) esteve no município de Mirante da Serra realizando a entrega de materiais esportivos e uniformes femininos para equipes locais, fortalecendo o incentivo ao esporte e promovendo mais oportunidades para jovens e atletas da região.

Durante a agenda, o parlamentar destacou a importância do investimento no esporte como ferramenta de inclusão social, disciplina e transformação de vidas. Entre as ações, foram entregues bolas, materiais esportivos e uniformes destinados às escolinhas de futebol e aos times femininos do município.

A iniciativa atendeu pedido de lideranças locais e contou com apoio de desportistas da cidade, entre eles o incentivador esportivo Kiti Corrêa, reconhecido pelo trabalho desenvolvido junto à comunidade.

Segundo Edevaldo Neves, apoiar o esporte é investir no futuro. “Quando incentivamos nossas crianças, adolescentes e atletas, estamos abrindo caminhos e afastando muitos jovens da vulnerabilidade social”, destacou.

O deputado vem ampliando sua atuação em Rondônia com ações voltadas ao esporte, segurança pública e desenvolvimento social, defendendo políticas públicas que gerem resultados concretos para a população.