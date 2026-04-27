Prefeitura realiza ação “Saúde nos Bairros- Agora Tem Especialistas” no Distrito Bom Futuro

Por Assessoria

Publicada em 27/04/2026 às 08h46

Hoje o cuidado com a saúde chegou ainda mais perto da população! A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e parceiros, realizou no Distrito de Bom Futuro a ação “Saúde nos Bairros- Agora Tem Especialistas”, levando atendimento gratuito e de qualidade para nossa comunidade.

Foram diversas especialidades disponíveis, como gastroenterologia, pediatria e nutrição, além de testes rápidos, inserção de implanon, atendimentos odontológicos e muito mais!

E isso é só o começo!

A ação também será levada aos bairros de Ariquemes que possuem Unidades Básicas de Saúde, ampliando o acesso e garantindo mais cuidado para todos.