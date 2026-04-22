Republicanos fortalece nominata e se prepara para disputar 2026 em Rondônia

Por Mateus Andrade

Publicada em 22/04/2026 às 08h20

O partido Republicano segue avançando na organização interna e na construção de uma nominata competitiva para as eleições de 2026 em Rondônia. Com nomes de diversas regiões do estado, a legenda demonstra articulação política, renovação e força para a disputa por cadeiras na Assembleia Legislativa.

Entre os principais nomes está o deputado estadual e atual presidente da assembleia legislativa Alex Redano, uma das maiores lideranças do partido no estado. Também integram o grupo vereadores em mandato, ex-prefeitos, vice-prefeito, profissionais liberais e representantes comunitários.

Na composição masculina aparecem os vereadores por Porto Velho Sgt. Fernando Silva, Márcio Parceli e Adalto Bandeirante. Também integram a nominata o vereador Marcelo Lemos, de Ji-Paraná, o vereador Eliton costa do old ranch de Vilhena, além de Aparecido Donadoni, vice-prefeito de Vilhena.

Completam a relação o ex prefeito de costa marques Mirandão, Dr. Benedito alves, Carlos Deicke, Pastor Ivanildo, Delegado Adriano frança, Milton Martins, Dr. Rodrigo Rafael, Fábio Schinayder, Dr. Maiorquin,Robinho e o ex prefeito de Ariquemes sgt Gabriel

A ala feminina também chega fortalecida, reunindo nomes de destaque e representatividade regional, como Professora Alcione, Dona Auriane do Tancredo Neves, ex deputada estadual Cássia do João da Muleta, Luana Pires, vereadora de Ji-Paraná Dra. Rosana Veterinária, dra Juliana rocha advogada, Pastora wânia, Rosani Ziza, Luana Espanhol e Professora Nádia Caldas.

Com presença em municípios como Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena, Jaru, Costa Marques, Cujubim, Candeias do Jamari e Primavera de Rondônia, o Republicanos amplia sua base política e mostra que está preparado para as eleições de 2026.

A expectativa dentro da sigla é formar uma chapa equilibrada, com nomes experientes e novas lideranças, fortalecendo o projeto partidário e buscando ampliar a representatividade no Parlamento estadual.