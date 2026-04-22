Homem é morto a facada e capacetada em Presidente Médici

Por rondoniatual.com

Publicada em 22/04/2026 às 09h30

Um homem identificado como Carlos de 30 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma confusão na tarde desta terça-feira (21), em Presidente Médici (RO). O caso ocorreu em um bar localizado na Rua da Paz, esquina com a Avenida Marechal Deodoro, no bairro Lino Alves Teixeira.

De acordo com informações apuradas, Carlos André estava no estabelecimento acompanhado de um familiar quando foi chamado para fora por um homem que chegou ao local em uma motocicleta vermelha. Ao sair para a via pública, ele teria sido surpreendido com agressões físicas e, em seguida, atingido por um golpe de canivete na região do abdômen.

Após o ataque, a vítima caiu ao chão e foi socorrida por uma equipe de ambulância, sendo levada em estado grave ao hospital. Apesar dos esforços da equipe médica, Carlos André não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

Testemunhas relataram que o crime pode ter sido motivado por desavenças antigas entre os envolvidos. O suspeito foi localizado posteriormente e teria admitido participação na briga, alegando que vinha sendo alvo de provocações.

A arma utilizada no crime não foi encontrada. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.