Semed Publica Edital de processo Seletivo para contratação em caráter emergencial

Por Assessoria

Publicada em 22/04/2026 às 09h06

O MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA/RO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, no uso de suas atribuições legais, pela Lei Complementar nº 325/2013 e Lei Complementar nº 290/2019, torna público a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAREM NA EDUCAÇÃO – regime jurídico celetista, para provimento de vagas para cargos públicos, pertencentes ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, mediante as condições especiais estabelecidas neste Edital e seus anexos.

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