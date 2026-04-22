Jean Mendonça participa de reunião com direção da FEASE discute suporte institucional e fortalecimento do sistema socioeducativo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/04/2026 às 08h50

Encontro com equipe técnica da fundação aborda demandas administrativas, estruturais e estratégias para viabilizar projetos

O suporte institucional às ações da Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (FEASE) foi colocado em pauta durante reunião com a direção e equipe técnica do órgão. A agenda tratou de medidas voltadas ao fortalecimento do sistema socioeducativo, com foco na viabilização de projetos e no atendimento das principais demandas da instituição.

Durante o encontro, foi realizada uma análise das necessidades administrativas, financeiras e estruturais da fundação. Participaram das discussões a presidente da FEASE, Elza Guarda Bello Freitas, a coordenadora administrativa e financeira, Keyze Jaine Damascena Cruz, e o coordenador de infraestrutura, Guilherme Bentes dos Santos Paula. As tratativas envolveram a identificação de desafios enfrentados no funcionamento do sistema socioeducativo.

O encontro foi descrito como parte de um esforço contínuo de diálogo institucional. Segundo o deputado estadual Jean Mendonça, a interlocução com a equipe técnica é considerada essencial para compreender as demandas da fundação e orientar ações de apoio. Ele afirmou que o objetivo é garantir as condições necessárias para que os projetos da FEASE avancem e se concretizem.