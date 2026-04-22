Missões Empresariais do Sebrae são passaportes para novos negócios

Por SEBRAE-RO

Publicada em 22/04/2026 às 08h49

As Missões Empresariais que o Sebrae em Rondônia organiza tem feito com que muitos empreendedores tragam de volta na bagagem novos negócios e a ampliação de suas redes de atuação. Tratam- se de grupos de empreendedores que participam de eventos de negócios em uma estratégia já consolidada em todo o sistema Sebrae para alcançar novos mercados.

Cada Missão é uma oportunidade de prospecção de novos negócios, visualização de boas práticas e muito networking. Se o negócio não for fechado durante os dias de evento, no mínimo, o empreendedor sai com uma expectativa de novos clientes, garantindo um potencial de expansão de sua atuação.

Como foi o caso de Elivelton Rodrigues, da Rodrigues Pescados, do município de Vale do Paraíso, distante cerca de 360 quilômetros de Porto Velho, capital de Rondônia. A Pescados Rodrigues (@rodriguesagroindustrias), participou recentemente da Anuga Select (www.anuga-brazil.com), uma das maiores feiras internacionais de alimentos e bebidas da América Latina.

“É muito importante nós, do interior de Rondônia, levarmos um produto da agricultura familiar. Estar nesses eventos mostra a força do nosso trabalho, e o apoio do Sebrae é fundamental para a evolução dos nossos produtos, especialmente o tambaqui e o pirarucu”, celebrou ele.

Para participar das Missões, o Sebrae disponibiliza uma lista de eventos segmentados e o empreendedor escolhe o que está mais aderente ao seu modelo de negócio. Um técnico acompanha o grupo, dando suporte nas reuniões de negócios e nas demonstrações de produtos e serviços.