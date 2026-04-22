Eleições e posse da nova diretoria do Conselho Municipal de Cultura

Por Assessoria

Publicada em 22/04/2026 às 09h37

Na noite desta segunda-feira, 20 de abril de 2026, foi realizada no auditório da Prefeitura de Espigão do Oeste a reunião para eleição e posse da nova diretoria e dos conselheiros titulares do Conselho Municipal de Cultura de Espigão do Oeste (CMPC – EOE/RO).

O encontro, conduzido pela Secretaria Municipal de Cultura, reuniu representantes da classe artística e fazedores de cultura do município, reforçando a importância da participação coletiva na construção e no fortalecimento das políticas públicas culturais.

Durante a reunião, além da eleição e posse dos novos membros do conselho, também foram discutidas ações relacionadas à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), destacando oportunidades de incentivo e investimento no setor cultural local.

A iniciativa reafirma o compromisso da Prefeitura de Espigão do Oeste com o desenvolvimento cultural, a valorização dos artistas e a democratização do acesso às políticas públicas de cultura.

Seguimos avançando com diálogo, participação e valorização da nossa cultura!