Colisão frontal entre motocicletas deixa dois feridos graves em Vilhena

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 22/04/2026 às 09h30

Na noite desta terça-feira, 21 de abril de 2026, uma grave colisão frontal entre duas motocicletas foi registrada na avenida 1509, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com as informações apuradas no local, um dos motociclistas estaria realizando manobras em zigue-zague pela via, quando acabou invadindo a pista contrária, provocando a colisão frontal com a outra moto que seguia no sentido oposto.

Com o impacto violento, os dois condutores sofreram diversos ferimentos. Um deles apresentava múltiplas fraturas e suspeita de traumatismo crânio-encefálico, sendo considerado o caso mais grave.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminhadas em estado grave ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena.

Uma das motocicletas envolvidas, uma Honda CG Titan de cor vermelha, teve a parte frontal completamente destruída, evidenciando a força da colisão.

A Polícia Militar de Trânsito (P-TRAN) esteve no local, isolou a área e acionou a perícia da Polícia Técnico-Científica (POLITEC), que realizou os trabalhos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.

As causas exatas da colisão deverão ser esclarecidas após a conclusão do laudo pericial.