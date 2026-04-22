Prefeitura promove palestra: Autismo - Informação que acolhe atitudes que transformam

Por Assessoria

Publicada em 22/04/2026 às 08h58

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio do Núcleo de Capacitação Permanente (NUCAP), convida toda a comunidade para participar da palestra “Autismo: Informação que acolhe, atitudes que transformam”.

O encontro tem como objetivo promover a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista, com informações claras sobre identificação, acolhimento e práticas que contribuem para uma convivência mais empática e inclusiva.

Durante a palestra, serão abordados temas como sinais do autismo, formas adequadas de abordagem, inclusão social e o papel da família, da escola e da sociedade no desenvolvimento e bem-estar da pessoa autista.

A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal com a inclusão, o respeito às diferenças e a construção de uma sociedade mais humana e acolhedora.

Data: 29 de abril

Horário: 19h

Local: Centro Cultural

Garanta sua participação preenchendo o formulário de inscrição no link: