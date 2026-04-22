Prefeitura de Vilhena segue com o cronograma de recapeamento asfáltico

Por Assessoria

Publicada em 22/04/2026 às 08h52

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue com o cronograma de recuperação da malha viária urbana neste início de 2026. O projeto de infraestrutura conta com um investimento total de R$ 25 milhões, dos quais R$ 20 milhões provêm do tesouro municipal e R$ 5 milhões são frutos de emendas parlamentares do senador Marcos Rogério e do deputado federal Fernando Máximo.

Neste primeiro trimestre, as equipes de trabalho finalizaram o recapeamento das ruas Cláudio Coutinho e Natal, localizadas no bairro 5º BEC, além da Rua Ricardo Franco, na região central.

Outro ponto de intervenção é a Avenida Liberdade. Dos três quilômetros de extensão da via, dois já receberam a nova camada asfáltica. Segundo o planejamento da Semosp, a execução direta pelas equipes da própria secretaria visa otimizar os recursos públicos e reduzir custos operacionais.

O plano de trabalho estabelecido para o decorrer do ano prevê a recuperação de vias estratégicas em diferentes pontos da cidade. Confira o detalhamento das próximas etapas:

Centro: Avenidas Barão do Rio Branco (3 km), Beira Rio (1,5 km) e Leopoldo Peres (1,5 km).

Jardim Eldorado: Avenida Sabino Bezerra de Queiroz (1,5 km) e Rua Dal Toé (200 metros).

Bela Vista: Avenida Liliana Gonzaga (1 km).

Jardim América: Rua Luís Mazieiro (600 metros).

Para garantir a resistência e a vida útil do pavimento, a administração municipal utiliza o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). O material é amplamente adotado em engenharia rodoviária por sua alta capacidade de suporte de carga e durabilidade, o que contribui para a segurança e o conforto no tráfego de veículos em Vilhena.