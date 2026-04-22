Deputado Pedro Fernandes garante cabine de trator e pulverizador agrícola para associação de produtores rurais de Santa Luzia do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 22/04/2026 às 08h40

A Associação de Pequenos Produtores Rurais (Asprugo), em Santa Luzia do Oeste, recebeu novos implementos agrícolas que irão contribuir diretamente para o fortalecimento das atividades no campo e para o aumento da produtividade de mais de 150 famílias de agricultores da região. Os produtores receberam uma cabine para trator e um pulverizador agrícola, adquiridos pela associação por meio de recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD).



A entrega contou com a participação do vereador Serli Matos, do chefe local da Emater, Sebastião Aparecido, além de lideranças comunitárias, como o presidente da associação Asprugo, Valdeni Cândido de Oliveira.



Para o deputado Pedro Fernandes, investimentos em mecanização são fundamentais para fortalecer a agricultura familiar e garantir melhores resultados no campo.“Esses implementos ajudam diretamente o produtor, trazendo mais agilidade e melhores condições de trabalho. É assim que conseguimos fortalecer a produção rural e apoiar quem vive da agricultura”, destacou.



O presidente da associação, Valdeni Cândido de Oliveira, mais conhecido como “Didi”, ressaltou a importância da chegada dos equipamentos para os produtores locais. “Eu senti firmeza na conversa do deputado e hoje estamos aqui recebendo esses implementos. Foi o recurso que veio mais rápido para a associação, mostrando o compromisso do deputado com o homem do campo. Só temos a agradecer o deputado”, ressaltou.



O Vanderson Bilker Loose trabalha há 15 anos como tratorista e reforça que a cabine vai ajudar muito no dia a dia, oferecendo mais segurança e conforto. “Agora ficou muito. Vem pra ajudar o nosso trabalho e ajudar todas as famílias da associação”, disse.



A ação reforça o compromisso do deputado Pedro Fernandes com o desenvolvimento rural, apoiando associações e incentivando a produção agrícola nos municípios de Rondônia.