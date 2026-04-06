Reação de Suzane Richthofen em documentário gera desconforto e críticas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/04/2026 às 16h47

Antes mesmo da estreia, o novo documentário da Netflix sobre Suzane von Richthofen já virou tema de debate. Vídeos que começaram a circular online mostram a condenada comentando o passado em tom considerado inesperado por parte do público, o que gerou forte repercussão.

O que mais chamou atenção foi a forma como Suzane reage ao abordar momentos ligados ao crime de 2002. Em alguns trechos, ela aparece sorrindo e até gargalhando enquanto relembra situações daquele período, o que provocou estranhamento entre internautas.

Um dos relatos mais comentados envolve uma lembrança após a prisão. Ao falar sobre o momento, Suzane menciona, de maneira leve, a vontade de ir a uma unidade do McDonald’s, episódio que ganhou destaque nas redes.

Ao longo da produção, ela também descreve a relação com os pais como marcada por distância emocional e conflitos. “Eu vivia estudando. Era só nota alta. Tirava 9 e 10 em todas as matérias. Não tinha demonstração de amor”, diz.

Em outro ponto, relata episódios de violência dentro de casa. “O relacionamento dos meus pais era muito ruim. Eu vi meu pai enforcando a minha mãe contra a parede. Foi horrível”, afirma.

O documentário ainda aborda o relacionamento com Daniel Cravinhos, citado como um divisor de águas em sua vida. Ao recordar esse período, Suzane surpreende pelo tom adotado. “Foi um mês de liberdade total. Um sonho que eu não queria que acabasse”, declara.

Apesar das falas, ela reconhece a responsabilidade pelo crime. “Eu aceitei. Eu os levei pra dentro da minha casa. A culpa é minha. Claro que é minha”, admite.

Com cerca de duas horas de duração, a produção ainda não teve data oficial divulgada, mas já movimenta discussões sobre abordagem, narrativa e comportamento da entrevistada.