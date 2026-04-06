Rafa Kalimann revela promessa com Nattan: “Pela nossa família”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/04/2026 às 11h15

A influenciadora digital Rafa Kalimann escolheu um cenário no interior de Goiás para reunir pessoas próximas durante o feriado de Páscoa, comemorado no domingo (5). O encontro também marcou seu aniversário de 33 anos, celebrado dias antes, na quinta-feira (2).

Durante a confraternização, Rafa compartilhou com os convidados um detalhe pessoal sobre sua relação com o cantor Nattan. Segundo ela, os dois decidiram, há cerca de um ano, abrir mão do consumo de bebidas alcoólicas como parte de um compromisso religioso assumido no início da formação da família.

"Há exatamente um ano, no meu aniversário, eu e Nattan fizemos um voto com Deus de não beber durante um ano. Durante esse ano, Nattan esteve - em vários momentos - com cerveja sem álcool, vinho sem álcool... e nós entendemos que ele é louco de todo jeito... Foi um voto pela nossa família, a gente estava começando a construir nossa família. Naquele mês eu descobri que estava grávida", relatou.

O casal é pai de Zuza, de três meses. A comemoração contou ainda com momentos de descontração, apresentações musicais, queima de fogos e uma homenagem feita por Nattan à influenciadora.