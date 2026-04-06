Programa Bolsa Atleta: recebimento de recursos ocorre nos dias 6 e 7 de abril

Por Assessoria

Publicada em 06/04/2026 às 09h11

Você treinou. Você se dedicou. Você acreditou. E quando o resultado parcial saiu, algo não encaixou. Uma pontuação que não fecha. Uma classificação que não reflete seu esforço. Uma dúvida que não sai da cabeça.

A gente entende. A gente sabe o peso que cada ponto tem. A gente sabe que por trás de cada número tem horas de treino, tem sacrifício, tem sonho.

Por isso o Programa Bolsa Atleta prevê essa etapa. O recurso. O momento em que você pode dizer "eu mereço mais" e provar isso.

Dias 06 e 07 de abril. Até 12h30.

Esse é o seu tempo. Essa é a sua chance de revisar, de contestar, de apresentar novos elementos.

Não aceite o "não" sem lutar. Não deixe seu sonho escapar por falta de iniciativa. O esporte é feito de persistência. E persistência também se mostra dentro dos prazos legais.

Recorra. Lute. Acredite.

Informações completas no site da Prefeitura.

Porque todo atleta merece uma segunda chance.