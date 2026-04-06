Programa Bolsa Atleta: recebimento de recursos ocorre nos dias 6 e 7 de abril

Você treinou. Você se dedicou. Você acreditou. E quando o resultado parcial saiu, algo não encaixou. Uma pontuação que não fecha. Uma classificação que não reflete seu esforço. Uma dúvida que não sai da cabeça.
A gente entende. A gente sabe o peso que cada ponto tem. A gente sabe que por trás de cada número tem horas de treino, tem sacrifício, tem sonho.
Por isso o Programa Bolsa Atleta prevê essa etapa. O recurso. O momento em que você pode dizer "eu mereço mais" e provar isso.
Dias 06 e 07 de abril. Até 12h30.
Esse é o seu tempo. Essa é a sua chance de revisar, de contestar, de apresentar novos elementos.
Não aceite o "não" sem lutar. Não deixe seu sonho escapar por falta de iniciativa. O esporte é feito de persistência. E persistência também se mostra dentro dos prazos legais.
Recorra. Lute. Acredite.
Informações completas no site da Prefeitura.
Porque todo atleta merece uma segunda chance.
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