PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (7) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 07/04/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (7), indica céu com muitas nuvens pancadas de chuva isoladas para toda a região ao longo do dia, acompanhadas de trovoadas em quase todos os estados, mais presentes de manhã.

Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas para toda a região, que só não devem amanhecer acompanhadas de trovoadas no sul de Rondônia e extremo-sudeste do Tocantins.

Durante a tarde, a região se mantém coberta de pancadas de chuva isoladas, enquanto as trovoadas se restringem ao Acre, Amazonas, Roraima, centro-norte de Rondônia, oeste do Amapá, extremo-norte do Tocantins e oeste e porção central do leste do Pará. Essas condições devem se manter até a noite.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região — à exceção de Roraima, extremo-noroeste do Pará e porção central do extremo-norte do Amazonas —, além de alerta de perigo de chuvas intensas para todo o Acre, Tocantins, extremo-oeste do Amazonas e leste do Pará.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Belém, Porto Velho e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Palmas e Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).