PREVISÃO DO TEMPO: segunda-feira (20) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 20/04/2026 às 08h00

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta segunda-feira (20), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas para quase toda a região, acompanhadas de trovoadas na maior parte do território.

Não deve chover no Amapá, Roraima, noroeste do Pará e porção central do extremo-norte do Amazonas. No restante da região, contudo, as pancadas de chuva devem vir acompanhadas de trovoadas, à exceção do centro-nordeste do Pará.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Palmas. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).